Главная Бокс/ММА Новости

Экс-чемпион UFC Кейн Веласкес выступил с обращением после выхода из тюрьмы

Бывший обладатель титула UFC американец Кейн Веласкес выступил с обращением после выхода из тюрьмы.

«Прошло несколько недель с моего освобождения, мне потребовалось время, чтобы вернуться к нормальной жизни, привыкнуть к обычным вещам, к тому, что я дома с моей семьёй, моими детьми. Хотел бы поблагодарить всех за любовь и поддержку», — сказал Веласкес в видео в социальных сетях.

Напомним, в феврале 2022 года Веласкес был арестован за попытку вооружённого нападения на мужчину, обвинявшегося в домогательстве к его сыну, и ранил человека.

