Уайлдер — о бое с Чисорой: хочу, чтобы он попытался меня убить

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер высказался о предстоящем поединке с британцем Дереком Чисорой, который состоится 4 апреля в Лондоне (Великобритания).

«Я могу быть дружелюбным со всеми, но это не означает, что я не захочу надрать вам задницу. Так получилось, что мы являемся бойцами. И это не просто слова. Мы можем быть друзьями вне ринга, но, когда придёт время сражаться, мы отставим это в сторону.

Я уже сказал ему: «Хочу, чтобы ты попытался меня убить. Понимаешь?» Он странно на меня посмотрел, но это мне нужно. У меня есть брат, с которым я сражался, и я сказал ему то же самое», — приводит слова Уайлдера издание The Ring.