Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Уайлдер — о бое с Чисорой: хочу, чтобы он попытался меня убить

Уайлдер — о бое с Чисорой: хочу, чтобы он попытался меня убить
Комментарии

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер высказался о предстоящем поединке с британцем Дереком Чисорой, который состоится 4 апреля в Лондоне (Великобритания).

«Я могу быть дружелюбным со всеми, но это не означает, что я не захочу надрать вам задницу. Так получилось, что мы являемся бойцами. И это не просто слова. Мы можем быть друзьями вне ринга, но, когда придёт время сражаться, мы отставим это в сторону.

Я уже сказал ему: «Хочу, чтобы ты попытался меня убить. Понимаешь?» Он странно на меня посмотрел, но это мне нужно. У меня есть брат, с которым я сражался, и я сказал ему то же самое», — приводит слова Уайлдера издание The Ring.

Материалы по теме
Уайлдер: если Джошуа ещё будет в деле, то мы сможем подраться. Наши пути пересекутся
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android