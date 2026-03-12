Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В команде Мурата Гассиева заявили о готовности к бою с Кабайелом

В команде Мурата Гассиева заявили о готовности к бою с Кабайелом
Комментарии

Эл Сиеста, промоутер регулярного чемпиона WBA в супертяжёлом весе россиянина Мурата Гассиева, заявил, что их команда готова к переговорам о поединке с обладателем временного титула WBC немцем Агитом Кабайелом (27-0, 19 KO).

«Я только вчера по телефону сделал предложение команде Агита подраться с Гассиевым. Гассиев не только его не боится, а с удовольствием с ним подерётся. Это абсурд, всё его заявление. Но мне нравятся медиа, потому что они подкидывают дровишек в костёр. Если они хотят реально пламя разжечь, то мы готовы в любое время», — приводит слова Сиесты издание Allboxing.ru.

Агиту Кабайелу 33 года. Немецкий боксёр дебютировал как профессионал в 2011 году. Имеет в своём активе победы над Дереком Чисорой, Арсланбеком Махмудовым и Чжан Чжилэем.

Материалы по теме
Фото
«На съёмках рекламы «Баунти». Мурат Гассиев показал актуальную физическую форму
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android