В команде Мурата Гассиева заявили о готовности к бою с Кабайелом

Эл Сиеста, промоутер регулярного чемпиона WBA в супертяжёлом весе россиянина Мурата Гассиева, заявил, что их команда готова к переговорам о поединке с обладателем временного титула WBC немцем Агитом Кабайелом (27-0, 19 KO).

«Я только вчера по телефону сделал предложение команде Агита подраться с Гассиевым. Гассиев не только его не боится, а с удовольствием с ним подерётся. Это абсурд, всё его заявление. Но мне нравятся медиа, потому что они подкидывают дровишек в костёр. Если они хотят реально пламя разжечь, то мы готовы в любое время», — приводит слова Сиесты издание Allboxing.ru.

Агиту Кабайелу 33 года. Немецкий боксёр дебютировал как профессионал в 2011 году. Имеет в своём активе победы над Дереком Чисорой, Арсланбеком Махмудовым и Чжан Чжилэем.