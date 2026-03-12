Скидки
Мурзаканов поделился ожиданиями от боя с Пауло Костой на UFC 327

Мурзаканов поделился ожиданиями от боя с Пауло Костой на UFC 327
Непобеждённый российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Азамат Мурзаканов высказался о предстоящем поединке с бразильцем Пауло Костой, который состоится 12 апреля на турнире UFC 327 в Майами (США).

«Коста, безусловно, хороший боец, он это доказал. У него громкое имя, он дрался за пояс. Мне нравится его стиль, поэтому я думаю, что мы устроим очень хороший бой. Он сказал, что готовится к войне, и, если он выйдет и будет драться, я более чем уверен, что бой не дойдёт до решения судей. Хочу, чтобы он действительно вышел и дрался, сдержал своё слово. Мне нравится, когда со мной дерутся агрессивно», — приводит слова Мурзаканова Home of Fight.

Пауло Коста дерзко прокомментировал анонс боя против Мурзаканова. Азамат ответил
