«Просто отстой». Колби Ковингтон раскритиковал турнир UFC в Белом доме

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Колби Ковингтон раскритиковал турнир организации в Белом доме, который состоится 14 июня в Вашингтоне (США).

«Просто отстой. Фанаты сказали, что они ненавидят этот кард. Он ужасен. Им обещали шесть или семь титульных боёв, а теперь у них один титульный бой и бой за временный пояс, который UFC устроили в последний момент.

Турнир собрали впопыхах, в нём нет ни одного элитного американского бойца. Кто будет представлять Америку на её 250-летие? Похоже, UFC всё равно. Они заработали кучу денег на сделке с Paramount и счастливы», – приводит слова Ковингтона издание MMAJunkie.