Фьюри ответил, кто победит в бою между Усиком и Тайсоном на пике

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри ответил, кто победит в бою между украинцем Александром Усиком и американцем Майком Тайсоном на пике.

«Это сложный выбор, оба в расцвете сил? Я выберу своего парня, Майка [Тайсона]», — приводит слова Фьюри портал Boxing News.

Тайсону Фьюри 37 лет. В своём профессиональном рекорде британец имеет 34 победы, из которых 24 были одержаны нокаутом, два поражения, а ещё один бой был признан ничьей. Следующий поединок Фьюри проведёт против 36-летнего россиянина Арсланбека Махмудова.