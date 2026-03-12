Азамат Мурзаканов дал прогноз на бой Прохазка — Ульберг

Непобеждённый российский боец в полутяжёлом весе (до 93 кг) UFC Азамат Мурзаканов высказался о предстоящем поединке за вакантный титул между польским экс-чемпионом Иржи Прохазкой и новозеландцем Карлосом Ульбергом, который состоится 12 апреля на турнире UFC 327 в Майами (США).

«Честно сказать, 50 на 50 – моё мнение. Если бой пройдёт все пять раундов, последние раунды, мне кажется, заберёт Прохазка. Первые раунды – Ульберг. Поэтому 50 на 50», — сказал Мурзаканов в интервью на YouTube-канале Home of Fight.

Ранее в интервью Мурзаканов высказался о своём предстоящем бое с Пауло Костой.

