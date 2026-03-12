Скидки
Мурзаканов оценил шансы Перейры в бою с Ганом на турнире UFC в Белом доме

Непобеждённый российский боец UFC Азамат Мурзаканов высказался о предстоящем поединке за временный титул в тяжёлом весе (до 120 кг) между французом Сирилем Ганом и экс-чемпионом организации в двух дивизионах Алексом Перейрой, который состоится 14 июня в Вашингтоне (США).

«Сириль Ган тоже такой… непростой оппонент для Перейры. Стилистически и тот ударник, и тот, поэтому… Я не знаю, очень интересный бой будет, 50 на 50, мне кажется», — сказал Мурзаканов в интервью на YouTube-канале Home of Fight.

Ранее Адесанья ответил, видит ли шансы у Перейры в бою с Сирилем Ганом.

Адесанья ответил, видит ли шансы у Перейры в бою с Сирилем Ганом

Алекс Перейра показал спарринг с девушкой:

