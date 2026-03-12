Скидки
«Мне нужны настоящие претенденты». Арман Царукян бросил вызов Диллону Дэнису

Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян бросил вызов чемпиону лиги MisFits в полутяжёлом весе американцу Диллону Дэнису с целью провести схватку по грэпплингу в лиге Hype FC.

«Мне нужны настоящие претенденты. Я слышал, Диллон Дэнис хочет побороться со мной, проверить мой грэпплинг. Давай сделаем это, брат! Ты не получишь этот титул. Я тебя разнесу в пух и прах!» – приводит слова Царукяна портал Low Kick MMA.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

