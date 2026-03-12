«Лёгкие деньги». Диллон Дэнис согласился провести схватку по грэпплингу с Царукяном

Чемпион лиги Misfists в полутяжёлом весе американец Диллон Дэнис согласился провести схватку по грэпплингу с вторым номером рейтинга UFC в лёгком весе, представляющим Россию и Армению, Арманом Царукяном, который ранее бросил ему вызов.

«Я принимаю вызов, Арман. Скоро увидимся. Лёгкие деньги», – написал Дэнис на своей странице в социальной сети Х.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.