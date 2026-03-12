Скидки
Шаблий заявил, что его бой в PFL не состоится из-за отказа Испании выдавать ему визу

Комментарии

Бывший претендент на титул Bellator в лёгком весе россиянин Александр Шаблий заявил, что его бой в PFL против дебютанта лиги испанца Акойдана Дуке, который был запланирован на 20 марта на турнир PFL в Мадриде, не состоится из-за отказа Испании выдавать ему визу.

«Многие знают, что мой бой должен был состояться 20 марта в Испании. Я, моя команда и организация вложили в подготовку к нему много усилий, времени, терпения и денег, но, к сожалению, нам отказали в испанской визе. Такое бывает, ситуация не нова, особенно для наших соотечественников. Уверен, что организация предоставит мне поединок в ближайшее время, возможно, на территории США», – сказал Шаблий в видео, опубликовав его на своей странице в социальной сети.

