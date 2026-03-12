Скидки
«Заслуживает боя за пояс». Бо Никал поддержал титульные амбиции Армана Царукяна

Популярный американский боец UFC Бо Никал, выступающий в среднем весе, поддержал титульные амбиции второго номера рейтинга UFC в лёгком весе, представляющего Россию и Армению, Армана Царукяна.

«Он постоянно занимается чем-то ещё. Схватки в RAF и по грэпплингу, он делает всё. Думаю, Арман находится в уникальной ситуации, так как у него есть большие деньги, поэтому цель его выступлений не в заработке. Царукян делает это скорее из любви к спорту, но он определённо заслуживает титульного боя. Я бы хотел увидеть его поединок с победителем противостояния Топурия — Гэтжи», — приводит слова Никала аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

