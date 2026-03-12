Скидки
Мухаммад Мокаев прокомментировал поражение в схватке с Царукяном

Комментарии

25-летний чемпион Brave FC в наилегчайшем весе (до 57 кг) британец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев прокомментировал поражение в схватке по грэпплингу с вторым номером рейтинга UFC в лёгком весе, представляющим Россию и Армению, Арманом Царукяном.

«Никаких оправданий. Если в моей жизни снова появится такая возможность, я приму её снова, независимо от того, против кого выйду. Я вышел против одного из лучших легковесов, имея всего два дня на подготовку и разницу в весе в 20,4 кг. Побеждай или учись. Выходите и бросайте себе вызов – вот послание всей молодёжи. Увидимся на вершине», — написал Мокаев на своей странице в социальной сети Х.

