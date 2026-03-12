Илья Попов и Сергей Колденков победили на турнире по боксу в Санкт-Петербурге

Сегодня, 12 марта, на турнире IBA чемпион мира по боксу — 2025 россиянин Илья Попов одержал победу в своём четвёртом профессиональном бою, взяв верх единогласным решением судей над Нуртасом Ажбеновым из Казахстана. Их встреча прошла в лимите лёгкого веса. Таким образом, Илья всё ещё остаётся непобеждённым.

Кроме того, на этом же турнире 22-летний финалист чемпионата мира — 2025 представитель России Сергей Колденков успешно дебютировал в профессиональном ринге, победив кубинца Абела Лиму техническим нокаутом (угол соперника заявил об отказе от продолжения поединка). Их встреча прошла в рамках первого среднего веса.