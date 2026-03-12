Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Илья Попов и Сергей Колденков победили на турнире по боксу в Санкт-Петербурге

Илья Попов и Сергей Колденков победили на турнире по боксу в Санкт-Петербурге
Комментарии

Сегодня, 12 марта, на турнире IBA чемпион мира по боксу — 2025 россиянин Илья Попов одержал победу в своём четвёртом профессиональном бою, взяв верх единогласным решением судей над Нуртасом Ажбеновым из Казахстана. Их встреча прошла в лимите лёгкого веса. Таким образом, Илья всё ещё остаётся непобеждённым.

Кроме того, на этом же турнире 22-летний финалист чемпионата мира — 2025 представитель России Сергей Колденков успешно дебютировал в профессиональном ринге, победив кубинца Абела Лиму техническим нокаутом (угол соперника заявил об отказе от продолжения поединка). Их встреча прошла в рамках первого среднего веса.

Материалы по теме
Боксёрская лига Даны Уайта провела первый титульник. Что мы увидели?
Боксёрская лига Даны Уайта провела первый титульник. Что мы увидели?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android