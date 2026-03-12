Скидки
Павел Сосулин победил техническим нокаутом боксёра из Австралии, защитив титулы

29-летний непобеждённый чемпион WBA Gold и IBA Intercontinental в среднем весе россиянин Павел Сосулин победил представителя Австралии Виктора Нагбе техническим нокаутом (соперник отказался от продолжения боя в девятом раунде). Их бой стал главным событием турнира IBA в Санкт-Петербурге, который прошёл сегодня, 12 марта.

Для Сосулина эта победа оказалась 13-й в профессиональном ринге, а также седьмой досрочной. В качестве профи россиянин дебютировал в декабре 2018 года. Сосулин является членом национальной команды России, чемпионом России (2022), а также бронзовым призёром (2021) чемпионата России по боксу.

