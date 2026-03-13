«Мне так сказали». Арман Царукян заявил, что будет следующим претендентом на титул UFC

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян заявил, что будет драться с победителем боя между непобеждённым 29-летним испано-грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гэтжи за звание абсолютного чемпиона UFC в категории до 70 кг.

«Мы ждём боя Илии с Джастином. После я встречусь с победителем. Официально ли это? Мне так сказали. Я могу сразиться и с Оливейрой, поскольку не хочу слишком долго ждать», — приводит слова Царукяна аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.