Джо Роган: странно проводить турнир UFC в Белом доме в разгар чёртовой войны

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган выразил обеспокоенность насчёт проведения турнира UFC в Белом доме в разгар эскалации конфликта США с Ираном, назвав организацию ивента в данное время «безумным».

«Звучит безумно. Я понимаю, что там будет очень высокий уровень безопасности, сильный стресс… Странно проводить турнир UFC в Белом доме в разгар чёртовой войны. Я надеюсь, что война закончится к июню, но, честно говоря, не уверен, что это произойдёт.

Будет странно делать такое масштабное мероприятие, где все соберутся в одном месте в одно время», — приводит слова Рогана портал BJ Penn.

