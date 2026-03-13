Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бой Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда возглавит турнир UFC 328

Бой Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда возглавит турнир UFC 328
Комментарии

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев проведёт бой против бывшего чемпиона UFC в среднем весе американца Шона Стрикленда, сообщает официальный аккаунт лиги в социальной сети X.

Бой Чимаева и Стрикленда возглавит турнир UFC 328, который состоится 9 мая.

Чимаев 17 августа 2025 года сражался с представителем Южной Африки Дрикусом дю Плесси. Их бой прошёл пять раундов и завершился победой Чимаева единогласным судейским решением.

В последнем поединке, проходившем в ночь с 21 на 22 февраля мск в Хьюстоне (США), Стрикленд встречался с соотечественником Энтони Эрнандесом. Бой завершился победой Шона техническим нокаутом в третьем раунде.

Материалы по теме
Чимаев реально идёт за «головой» Перейры. У Хамзата есть все шансы переписать историю UFC
Чимаев реально идёт за «головой» Перейры. У Хамзата есть все шансы переписать историю UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android