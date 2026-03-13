Бой Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда возглавит турнир UFC 328

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев проведёт бой против бывшего чемпиона UFC в среднем весе американца Шона Стрикленда, сообщает официальный аккаунт лиги в социальной сети X.

Бой Чимаева и Стрикленда возглавит турнир UFC 328, который состоится 9 мая.

Чимаев 17 августа 2025 года сражался с представителем Южной Африки Дрикусом дю Плесси. Их бой прошёл пять раундов и завершился победой Чимаева единогласным судейским решением.

В последнем поединке, проходившем в ночь с 21 на 22 февраля мск в Хьюстоне (США), Стрикленд встречался с соотечественником Энтони Эрнандесом. Бой завершился победой Шона техническим нокаутом в третьем раунде.