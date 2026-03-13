Скидки
Бой Александр Волков и Вальдо Кортес-Акосты станет соглавным на турнире UFC 328

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков проведёт бой против доминиканца Вальдо Кортес-Акосты (пятый в рейтинге). Об этом сообщает официальный аккаунт лиги в социальной сети X.

Поединок Волкова и Кортес-Акосты станет соглавным боем турнира UFC 328, который состоится 9 мая.

В последнем поединке в UFC Волков встречался с тяжеловесом из Бразилии Жаилтоном Алмейдой на турнире UFC 321. Александр одержал победу раздельным судейским решением. Эта победа стала для него 39-й в смешанных единоборствах при 11 поражениях.

Вальдо Кортес-Акосте 34 года. Доминиканец дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в организации 10 побед и два поражения. В своём последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США), он встречался с Дерриком Льюисом. Кортес-Акоста нокаутировал американца во втором раунде, обеспечив себе 17-ю победу в карьере.

Главным боем турнира UFC 328 станет поединок между действующим обладателем титула UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым (ОАЭ) и бывшим чемпионом в этой же категории американцем Шоном Стриклендом.

