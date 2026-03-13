Стал известен следующий соперник Сергея Павловича в UFC

Стало известно имя следующего соперника 33-летнего российского бойца Сергея Павловича, выступающего в смешанных единоборствах в тяжёлой весовой категории. Им станет 26-летний бразильский тяжеловес Таллисон Тейшейра, поединок анонсировала в социальных сетях пресс-служба UFC.

Фото: Пресс-служба UFC

Бой Павловича и Тейшейры пройдёт в рамках турнира UFC Macau, который состоится 30 мая.

Ранее стало известно, что главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 328 станет титульный поединок между непобеждённым российским чемпионом UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым и бывшим обладателем этого титула американцем Шоном Стриклендом.

