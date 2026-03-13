Дана Уайт объявил, что билеты на турнир UFC в Белом доме будут бесплатными

Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт поделился информацией о билетной политике турнира UFC в Белом доме, который пройдёт в ночь с 14 на 15 июня мск на территории официальной резиденции президента США.

«Мы собираемся обилетить 85 тысяч человек, и билеты будут бесплатными. Вскоре мы проанонсируем, как именно будем их раздавать», — сказал Уайт в видео, опубликованном официальным аккаунтом UFC в социальной сети.

Ранее стало известно, что главным событием турнира в Белом доме станет бой за чемпионский пояс в лёгком весе, в котором сойдутся американец Джастин Гэтжи и испано-грузин Илия Топурия.