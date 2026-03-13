Скидки
Андрей «Цыган» Чеботарёв: Стрикленд крут. А Чимаев — в хорошем смысле проект UFC

Российский кулачный боец Андрей «Цыган» Чеботарёв прокомментировал анонс поединка за титул UFC в среднем весе (до 84 кг) между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом, который состоится 9 мая на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США).

«Шон крут. Согласитесь? Он реально неплохо бы смотрелся в политике. Я люблю смотреть с ним конференции: он реально умеет раскачивать ситуацию и делать яркие и зрелищные бои. А Хамзат — это в хорошем смысле проект UFC, который приносит не только просмотры, но имеет достаточно активную фанатскую базу по всему миру. Хамзат — это то дыхание UFC, которое они берегут!» — сказал Чеботарёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Бой Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда возглавит турнир UFC 328
