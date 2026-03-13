Скидки
Как закончится бой Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда?

Комментарии

9 мая в Нью-Джерси (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 328. В главном бою чемпион в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, сразится с бывшим обладателем титула американцем Шоном Стриклендом.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: как закончится бой Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда?

Хамзату Чимаеву 31 год. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В 2025-м завоевал чемпионский титул в среднем весе. Всего на его счету в организации девять побед и ни одного поражения.

Шону Стрикленду 34 года. Американец дебютировал в UFC в 2014 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 17 побед и семь поражений.

