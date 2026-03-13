Мовсар Евлоев показал актуальную форму за неделю до боя с Лероном Мёрфи

Первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев продемонстрировал актуальную форму за неделю до поединка с британцем Лероном Мёрфи, который состоится 21 марта на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне (Англия).

«Меньше двух недель», — написал Евлоев в социальных сетях.

Фото: из личного архива Мовсара Евлоева

Мовсару Евлоеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.

