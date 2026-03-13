Поединок Сонг Ядонга и Дейвисона Фигейреду возглавит турнир UFC в Макао

Бойцовский промоушен UFC объявил о турнире UFC Fight Night 277, который состоится 30 мая в Макао (Китай).

В главном бою китайский боец легчайшего веса (до 61 кг) Сонг Ядонг встретится с бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

Дейвисону Фигейреду 38 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2017 году. Всего на его счету в организации 14 побед, шесть поражений и одна ничья.

Сонг Ядонгу 28 лет. Китайский боец дебютировал в UFC в 2017 году. Всего на его счету в организации 11 побед, четыре поражения и одна ничья.

Напомним, также в рамках турнира UFC Fight Night 277 свой поединок проведёт россиянин Сергей Павлович.

