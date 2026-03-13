Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Поединок Сонг Ядонга и Дейвисона Фигейреду возглавит турнир UFC в Макао

Поединок Сонг Ядонга и Дейвисона Фигейреду возглавит турнир UFC в Макао
Комментарии

Бойцовский промоушен UFC объявил о турнире UFC Fight Night 277, который состоится 30 мая в Макао (Китай).

В главном бою китайский боец легчайшего веса (до 61 кг) Сонг Ядонг встретится с бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

Дейвисону Фигейреду 38 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2017 году. Всего на его счету в организации 14 побед, шесть поражений и одна ничья.

Сонг Ядонгу 28 лет. Китайский боец дебютировал в UFC в 2017 году. Всего на его счету в организации 11 побед, четыре поражения и одна ничья.

Напомним, также в рамках турнира UFC Fight Night 277 свой поединок проведёт россиянин Сергей Павлович.

Материалы по теме
Официально
Стал известен следующий соперник Сергея Павловича в UFC

Боец UFC Фигейреду попал в серьёзную аварию

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android