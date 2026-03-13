Белал Мухаммад возглавит турнир UFC в июне, есть соперник

Бойцовский промоушен UFC объявил о турнире UFC Fight Night 277, который состоится 7 июня в Лас-Вегасе (США).

В главном бою бывший чемпион в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад сразится с бразильцем Габриэлем Бонфимом.

Белалу Мухаммаду 37 лет. Американец дебютировал в UFC в 2016 году, в 2024-м стал чемпионом в полусреднем весе. Всего на его счету в организации 15 побед и пять поражений.

Габриэлю Бонфиму 28 лет. Бразильский боец дебютировал в UFC в 2023 году. Всего на его счету в организации шесть побед и одно поражение.

