Белал Мухаммад возглавит турнир UFC в июне, есть соперник

Бойцовский промоушен UFC объявил о турнире UFC Fight Night 277, который состоится 7 июня в Лас-Вегасе (США).
В главном бою бывший чемпион в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад сразится с бразильцем Габриэлем Бонфимом.
Белалу Мухаммаду 37 лет. Американец дебютировал в UFC в 2016 году, в 2024-м стал чемпионом в полусреднем весе. Всего на его счету в организации 15 побед и пять поражений.
Габриэлю Бонфиму 28 лет. Бразильский боец дебютировал в UFC в 2023 году. Всего на его счету в организации шесть побед и одно поражение.
