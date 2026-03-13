Скидки
Сергей Павлович прокомментировал анонс следующего боя в UFC

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович прокомментировал анонс поединка против бразильца Таллисона Тейшейры, который состоится 30 мая на турнире UFC Fight Night 277 в Макао (Китай).

«Хорошие новости. Скоро в дело», — написал Павлович в социальных сетях.

Сергею Павловичу 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед и три поражения.

В своём последнем бою, состоявшемся в августе на турнире UFC Fight Night 257, Павлович победил единогласным судейским решением доминиканца Вальдо Кортес-Акосту.

