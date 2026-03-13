Дана Уайт — о бое Чимаева и Стрикленда: сколько охранников понадобится для Хамзата?

Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал анонс поединка за титул в среднем весе (до 84 кг) между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом, который состоится 9 мая на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США).

«Главное событие – бой, которого люди ждали давно. Стрикленд выглядел великолепно в своём последнем бою. Сколько охранников нам понадобится для Чимаева?» — сказал Уайт в интервью UFC.

Хамзату Чимаеву 31 год. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В 2025-м завоевал чемпионский титул в среднем весе. Всего на его счету в организации девять побед и ни одного поражения.

