Гаджиев: если не брать Аспиналла, Волкову по зубам любой соперник в UFC

Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал организацию поединка в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC между соотечественником Александром Волковым и доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой, который состоится 9 мая на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США).

«Непростой соперник. Мы уже убедились. Но Саша прибавил. Если не брать Тома Аспиналла, то Саше любой соперник по зубам: Ган, Павлович, Кортес-Акоста — все. Может победить и Алекса Перейру. Бразилец перешёл в тяжёлый вес и не сможет доминировать за счёт габаритов. Он крутой ударник, но Волков тоже. Руками, ногами его не удивить. По борьбе у самого Перейры есть проблемы, а Волков в этом компоненте прибавляет. Очевидным фаворитом в бою с Волковым мог быть только Том Аспиналл», – приводит слова Гаджиева издание MMA.Metaratings.ru.