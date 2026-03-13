Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гаджиев: если не брать Аспиналла, Волкову по зубам любой соперник в UFC

Гаджиев: если не брать Аспиналла, Волкову по зубам любой соперник в UFC
Комментарии

Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал организацию поединка в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC между соотечественником Александром Волковым и доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой, который состоится 9 мая на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США).

«Непростой соперник. Мы уже убедились. Но Саша прибавил. Если не брать Тома Аспиналла, то Саше любой соперник по зубам: Ган, Павлович, Кортес-Акоста — все. Может победить и Алекса Перейру. Бразилец перешёл в тяжёлый вес и не сможет доминировать за счёт габаритов. Он крутой ударник, но Волков тоже. Руками, ногами его не удивить. По борьбе у самого Перейры есть проблемы, а Волков в этом компоненте прибавляет. Очевидным фаворитом в бою с Волковым мог быть только Том Аспиналл», – приводит слова Гаджиева издание MMA.Metaratings.ru.

Материалы по теме
Официально
Бой Александра Волкова и Вальдо Кортес-Акосты станет соглавным на турнире UFC 328
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android