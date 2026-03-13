Рагозин рассказал, как Стрикленд может победить Чимаева

Боец RCC Михаил Рогозин прокомментировал анонс поединка за титул UFC в среднем весе (до 84 кг) между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом, который состоится 9 мая на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США).

«Очень интересный бой, который может пройти по двум сценариям. Либо Хамзат в первых раундах очень жёстко начнет работать, а он всегда жёстко начинает, и сможет финишировать Стрикленда тяжёлым попаданием или затащит в борьбу и там сделает болевой.

Но Стрикленд свой последний бой очень хорошо провёл. Очень удивил своими навыками, хорошо защищался от борьбы. При том что он дрался тоже против сильного борца и вообще сильного бойца. И если он перетерпит вот этот стартовый натиск, стартовые раунды, то у Хамзата могут начаться проблемы.

Середина третьего, четвёртый, пятый раунд — Стрикленд может забрать. Я не говорю, что он может финишировать. Финишировать навряд ли. Но решением может забрать. И может быть тяжёлое судейское решение, потому что бой будет проходить, как мы знаем, в Америке.

Вообще Стрикленд часто выступает, находится постоянно в форме. очень морально устойчив, уверен в себе, он может доставить проблем Хамзату», — сказал Рогозин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.