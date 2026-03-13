Дана Уайт заявил, что остался недоволен реваншем Холлоуэй — Оливейра

Генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что остался недоволен реваншем между американцем Максом Холлоуэем и бразильцем Чарльзом Оливейрой, возглавившим турнир UFC 326 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Оливейра победил единогласным судейским решением по итогам пяти раундов.

«Раньше я был уверен в том, что есть определённые бои, о которых можно сказать: «Они не могут получиться плохими!» Но на прошлых выходных состоялся бой за титул BMF», — сказал Уайт в интервью UFC.

Ранее Дастин Порье прокомментировал победу Оливейры в реванше с Холлоуэем.

Материалы по теме Дастин Порье прокомментировал победу Оливейры в реванше с Холлоуэем

Чарльз Оливейра устроил вечеринку для детей после победы в UFC