Рагозин: Волков гораздо искуснее Кортес-Акосты, но финишировать будет тяжело

Боец RCC Михаил Рогозин прокомментировал организацию поединка в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC между соотечественником Александром Волковым и доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой, который состоится 9 мая на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США).

«Всё-таки я думаю, что Волков гораздо искуснее как боец, гораздо разнообразнее, умнее. И он не будет ввязываться в рубку с Акостой, потому что у Акосты очень тяжёлые удары, он нокаутер. Он тоже предпочитает вести бои в стойке, и это удобно Волкову. Вот именно своим этим бойцовским IQ он перехитрит, передумает, переиграет и перебьёт Акосту в стойке. Тоже думаю финишировать, ну, возможно, будет тяжело. Он очень крупный, крепкий такой боец. Но решение, прям уверенное решение в пользу Волкова, либо даже технический нокаут ближе к концу боя», — сказал Рогозин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.