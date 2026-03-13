Тактаров: в бою Чимаева и Стрикленда есть интрига

Российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал анонс поединка за титул UFC в среднем весе (до 84 кг) между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом, который состоится 9 мая на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США).

«В бою Чимаева и Стрикленда есть интрига. Мне нравится союз Армана Царукяна и Чимаева. Думаю, что Александру Сергеевичу Пушкину их дружба тоже понравилась бы. Если Царукяна не будет в углу Хамзата, то в бою может произойти что угодно. Чимаев может решить, к примеру, что сможет выиграть Шона в его водах. Они оба могут показать что-то в стойке. Это как раз то, что UFC сейчас требует. Либо ты играешь по правилам UFC, либо тебя увольняют», — приводит слова Тактарова издание MMA.Metaratings.ru.