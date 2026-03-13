Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тактаров: в бою Чимаева и Стрикленда есть интрига

Тактаров: в бою Чимаева и Стрикленда есть интрига
Комментарии

Российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал анонс поединка за титул UFC в среднем весе (до 84 кг) между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом, который состоится 9 мая на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США).

«В бою Чимаева и Стрикленда есть интрига. Мне нравится союз Армана Царукяна и Чимаева. Думаю, что Александру Сергеевичу Пушкину их дружба тоже понравилась бы. Если Царукяна не будет в углу Хамзата, то в бою может произойти что угодно. Чимаев может решить, к примеру, что сможет выиграть Шона в его водах. Они оба могут показать что-то в стойке. Это как раз то, что UFC сейчас требует. Либо ты играешь по правилам UFC, либо тебя увольняют», — приводит слова Тактарова издание MMA.Metaratings.ru.

Материалы по теме
Дана Уайт — о бое Чимаева и Стрикленда: сколько охранников понадобится для Хамзата?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android