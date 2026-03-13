Арман Царукян отреагировал на анонс боя Чимаев — Стрикленд

Российский боец UFC Арман Царукян прокомментировал анонс поединка за титул в среднем весе (до 84 кг) между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом, который состоится 9 мая на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США).

«Кажется, у кого-то будут большие проблемы. Как вам бой?» – написал Царукян в социальных сетях.

Хамзату Чимаеву 31 год. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В 2025-м завоевал чемпионский титул в среднем весе. Всего на его счету в организации девять побед и ни одного поражения.

Шону Стрикленду 34 года. Американец дебютировал в UFC в 2014 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 17 побед и семь поражений.