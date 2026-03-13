Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Только представьте, что будет на пресс-конференции». Мясников — о бое Чимаев — Стрикленд

«Только представьте, что будет на пресс-конференции». Мясников — о бое Чимаев — Стрикленд
Комментарии

Российский боец смешанного стиля Валерий Мясников прокомментировал анонс поединка за титул UFC в среднем весе (до 84 кг) между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом, который состоится 9 мая на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США).

«Долгожданный анонс. По медиа это самый громкий поединок в среднем весе сейчас. Только представьте, что будет твориться на пресс-конференции к этому бою. С точки зрения спорта Хамзат сильнее. Если не поддастся эмоциям и будет работать в своём стиле, то у Шона почти не будет шансов. Слабо верится, что Стрикленд сможет остановить борьбу Чимаева. При этом повторюсь, по накалу и ожиданиям этот бой будет даже громче тех, что мы увидим в Белом доме», — сказал Мясников в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Материалы по теме
Хорхе Масвидаль оценил шансы Стрикленда в бою с Чимаевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android