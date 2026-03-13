«Только представьте, что будет на пресс-конференции». Мясников — о бое Чимаев — Стрикленд

Российский боец смешанного стиля Валерий Мясников прокомментировал анонс поединка за титул UFC в среднем весе (до 84 кг) между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом, который состоится 9 мая на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США).

«Долгожданный анонс. По медиа это самый громкий поединок в среднем весе сейчас. Только представьте, что будет твориться на пресс-конференции к этому бою. С точки зрения спорта Хамзат сильнее. Если не поддастся эмоциям и будет работать в своём стиле, то у Шона почти не будет шансов. Слабо верится, что Стрикленд сможет остановить борьбу Чимаева. При этом повторюсь, по накалу и ожиданиям этот бой будет даже громче тех, что мы увидим в Белом доме», — сказал Мясников в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.