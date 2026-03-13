Менеджер Волкова: UFC не сдержала обещаний перед Александром, мы ждали боя с Ганом

Иван Банников, менеджер бойца в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC Александра Волкова, прокомментировал анонс поединка россиянина с доминиканцем Вальдо Кортес‑Акостой, который состоится 9 мая на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США).

«Мы ожидали бой Александра на турнире в Белом доме против Гана, но из-за того, что Джон Джонс не достиг договорённостей с UFC и его бой с Перейрой отменился, Перейра дерётся с Ганом, а мы дерёмся с Кортес‑Акостой 9 мая.

Лига UFC не сдержала своих обещаний перед Александром, и мы делаем выводы и планируем его карьеру, исходя из этого. Ситуация с титульным боем ещё больше усложняется, так как теперь с победителем боя Перейра – Ган будет драться Том Аспиналл, и нам придётся ждать титульного боя Александра ещё дольше. Не думаю, что ситуация в тяжёлом дивизионе, сложившаяся сейчас, нравится кому‑то», — приводит слова Банникова «Матч ТВ».