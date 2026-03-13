Царукян: не знаю, почему Дана говорит обо мне плохо, у меня с ним нет никаких проблем

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян высказался насчёт отношений с президентом UFC Даной Уайтом, отметив, что уже в курсе, когда проведёт следующий бой в UFC.

«Я не знаю, почему Дана говорит обо мне плохо, но у меня нет никаких проблем с ним, в том числе по каким-то закулисными вопросам. Нет смысла отвечать ему, потому что я не веду переговоры с Даной. Я общаюсь с Хантером, потому что он отвечает за матчмейкинг. Дана, вероятно, просто окончательно утверждает всё, что связано с боями. Настоящие матчмейкеры – это Шон Шелби и Хантер Кэмпбелл, поэтому мне нечего сказать Дане. О боях мне нужно договариваться с Хантером. Мы поговорили с ним сегодня утром, и он уже дал мне дату следующего боя в UFC», – сказал Царукян в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.