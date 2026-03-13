Арман Царукян посоветовал Гэтжи сняться с боя против Топурии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян дал совет американцу Джастину Гэтжи перед боем с непобеждённым 29-летним чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией.

«Что бы я посоветовал Джастину Гэтжи перед боем с Топурией? Я бы ему сказал травмироваться во время подготовки, чтобы дать мне возможность вступить в этот бой и забрать титул. А потом – чтобы он со мной подрался», – сказал Царукян в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.