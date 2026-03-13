«Это было скучно. Получилось просто залёживание». Царукян — о реванше Оливейра — Холлоуэй

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян поделился мыслями насчёт реванша между бразильцем Чарльзом Оливейрой и американцем Максом Холлоуэем, который завершился победой представителя Бразилии единогласным решением судей.

«Оливейра очень круто выступил, я не ожидал. Думал, что Чарльз выиграет, но не в такой манере. Я думал, что будет рубка и он будет тяжело переводить бой в партер. А Чарльз переводил Макса, как школьника.

Я сам сидел в первом ряду, это было скучно. Почти весь бой был в партере и без добиваний, Оливейра просто сидел и не бил. Если бы он показывал экшен, то было бы интереснее. А так получилось просто залёживание», – сказал Царукян в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.