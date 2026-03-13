«Это было скучно. Получилось просто залёживание». Царукян — о реванше Оливейра — Холлоуэй

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян поделился мыслями насчёт реванша между бразильцем Чарльзом Оливейрой и американцем Максом Холлоуэем, который завершился победой представителя Бразилии единогласным решением судей.

UFC 2026. UFC 326, Лас-Вегас, США
Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра (W)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Чарльз Оливейра
Окончено
UD
Макс Холлоуэй

«Оливейра очень круто выступил, я не ожидал. Думал, что Чарльз выиграет, но не в такой манере. Я думал, что будет рубка и он будет тяжело переводить бой в партер. А Чарльз переводил Макса, как школьника.

Я сам сидел в первом ряду, это было скучно. Почти весь бой был в партере и без добиваний, Оливейра просто сидел и не бил. Если бы он показывал экшен, то было бы интереснее. А так получилось просто залёживание», – сказал Царукян в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.

Материалы по теме
Мастер-класс от Царукяна! Арман катком прошёлся по Мокаеву
Видео
Мастер-класс от Царукяна! Арман катком прошёлся по Мокаеву
