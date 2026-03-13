Ковингтон: могу сломать Чимаева. Очень хотелось бы с ним побороться в RAF

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон сообщил о намерении провести схватку по вольной борьбе в лиге Real American Freestyle (RAF) с непобеждённым 31-летним чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ.

«Я бы очень хотел видеть Чимаева в RAF. Мне бы очень хотелось с ним побороться. Я знаю, что могу его сломать. У него плохая выносливость. Так что мне это очень нравится. Хотелось бы увидеть его на борцовском ковре в RAF. Я знаю, что руководство лиги ведёт переговоры с командой Чимаева», — приводит слова Ковингтона портал Low Kick MMA.