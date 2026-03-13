В команде Имавова отреагировали на анонс боя Чимаев — Стрикленд

Юнес Бенабделуахед, являющийся менеджером второго номера рейтинга UFC в среднем весе француза дагестанского происхождения Нассурдина Имавова, прокомментировал анонс боя между непобеждённым 31-летним чемпионом UFC в категории до 84 кг Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, и американцем Шоном Стриклендом.

«Это был не сюрприз. В UFC были честны и уважительны по отношению к Нассурдину Имавову. Он получил вознаграждение за свои заслуги в виде повышения зарплаты. UFC — это уже не про спорт, а про бизнес. Шон Стрикленд — это вторая по значимости американская звезда после Джона Джонса. Курс не меняется, Нассурдину только что исполнилось 30 лет, его ждёт большое будущее», — приводит слова Бенабделуахеда портал RMC Sport.