Джо Роган назвал главную проблему в ММА в данный момент

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган назвал главную проблему в смешанных единоборствах в данный момент.

«Я поддерживаю всё, что в конечном итоге может принести бойцам больше денег. Если приход Эдди Хирна в ММА привлечёт больше внимания, больше денег, больше разных промоутеров, больше людей, конкурирующих за более высокие гонорары, то это будет хорошо. Настоящая проблема ММА в том, что ничего подобного нет, есть, по сути, UFC, а все остальные [промоушены] — на втором плане», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

