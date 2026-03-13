Алджамейн Стерлинг мог выступить на турнире в России

Глава RCC Николай Клименко рассказал, что одним из участников совместного турнира с Karate Combat должен был стать бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг.

«Стерлинг должен был провести схватку по грэпплингу против Гурама Кутателадзе, эти переговоры были на стороне наших партнёров. Мы со своей стороны рассматривали вариант со схваткой Стерлинга против Петра Яна. Крутые противостояния, которые мы реально хотели сделать в Екатеринбурге. Но на каком-то этапе переговоров стало понятно, что Алджамейн не приедет, к сожалению. Сейчас для Гурама подбирают нового соперника», — сказал Клименко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.