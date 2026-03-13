Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алджамейн Стерлинг мог выступить на турнире в России

Алджамейн Стерлинг мог выступить на турнире в России
Комментарии

Глава RCC Николай Клименко рассказал, что одним из участников совместного турнира с Karate Combat должен был стать бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг.

«Стерлинг должен был провести схватку по грэпплингу против Гурама Кутателадзе, эти переговоры были на стороне наших партнёров. Мы со своей стороны рассматривали вариант со схваткой Стерлинга против Петра Яна. Крутые противостояния, которые мы реально хотели сделать в Екатеринбурге. Но на каком-то этапе переговоров стало понятно, что Алджамейн не приедет, к сожалению. Сейчас для Гурама подбирают нового соперника», — сказал Клименко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Материалы по теме
Официально
Ильяс Хамзин проведёт бой против чемпиона Brave FC на турнире RCC и Karate Combat
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android