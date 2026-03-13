Вагабов: Ромеро с детства умеет боксировать, у него всё в порядке с техникой

Экс-чемпион AMC Fight Night в полутяжёлом весе россиянин Вагаб Вагабов выразил уверенность в том, что бывший претендент на титул UFC в среднем весе кубинец Йоэль Ромеро прекрасно боксирует.

«Это человек из спортивной семьи, боксёрской семьи. Он борец, но его отец был то ли старший, то ли главный тренер сборной Кубы по боксу. Так что Ромеро умеет с детства боксировать. Это как у моих детей. Один у меня ходит на борьбу, но боксирует лучше, чем борется. И старший так же был. Это мы с детства даём детям, так же и у Ромеро. У него есть стойка, удары, конечно, размашистые, однако всё равно ближе к боксёрским. Поверьте, я знаю разницу между борцовскими колхозными ударами и боксёрской техникой. У него всё в порядке и есть колоссальный опыт», — сказал Вагабов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Вагаб Вагабов проведёт бой на голых кулаках с Йоэлем Ромеро 28 марта на IBA Bare Knuckle 4 в Санкт-Петербурге.