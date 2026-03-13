«Мы победим террористов». Шон Стрикленд — о поединке против Чимаева

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд объяснил, почему его бой против непобеждённого 31-летнего обладателя титула UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ, не был назначен на турнир UFC в Белом доме.

«Мы победим террористов. Наш бой не состоится в Белом доме, потому что там не любят террористов», — сказал Стрикленд в видео, опубликованном аккаунтом @briantheinterviewer в социальной сети.

Напомним, в профессиональном рекорде Шона в смешанных единоборствах 30 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА Стрикленд дебютировал в марте 2008 года.