«В UFC всё меньше остаётся спортивного». Бадаев — о решении не давать Имавову бой за пояс

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев отреагировал на организацию боя между непобеждённым 31-летним чемпионом UFC в категории до 84 кг Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, и американцем Шоном Стриклендом, отметив, что руководство несправедливо отнеслось ко второму номера рейтинга UFC в среднем весе Нассурдину Имавову.

«Отличный и логичный бой, только организация в очередной раз не сдержала своего обещания перед бойцом. В этот раз — перед Нассурдином Имавовым. Он реально заслужил титульный поединок, но почему его не получил — тоже понятно. Самый лучший момент реализовать раскрученное и токсичное противостояние между Хамзатом и Стриклендом. В целом политика UFC как организации понятна, однако при этом «человеческого» и спортивного там остаётся все меньше и меньше», — написал Бадаев в своём телеграм-канале.

