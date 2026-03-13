Дональд Трамп заявил, что хотел бы увидеть бой Джейка Пола с Хабибом

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы увидеть бой между 29-летним американским боксёром и блогером Джейком Полом с 37-летним членом Зала славы UFC, а также бывшим обладателем чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

— Может быть, проведу бой с Усиком в ММА. Есть ещё Нганну, Райан Гарсия, может быть, Томми Фьюри. С кем бы вы хотели увидеть мой бой?

— Возможно, с Хабибом, — сказал Трамп в интервью Джейку Полу на его YouTube-канале.

В профессиональном рекорде в боксе американского атлета 12 побед и два поражения. В профи Пол дебютировал в январе 2020 года.