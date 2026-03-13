Результаты взвешивания участников турнира UFC Fight Night 269

Сегодня, 13 марта, состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC Fight Night 269, который состоится 15 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её результатами.

Главный кард

Главный бой вечера, полулёгкий вес: Джош Эмметт (66,22 кг) vs Кевин Вальехос (65,99 кг).

Женский минимальный вес: Аманда Лемос (52,61 кг) vs Джиллиан Робертсон (52,61 кг).

Полутяжёлый вес: Ион Куцелаба (92,98 кг) vs Умар Су (93,21 кг).

Полулёгкий вес: Андре Фили (65,99 кг) vs Хосе Дельгадо (66,22 кг).

Полулёгкий вес: Марван Рахики (66,22 кг) vs Гарри Хардвик (65,99 кг).

Тяжёлый вес: Витор Петрино (112,71 кг) vs Стивен Асплунд (120,42 кг).

Прелимы

Наилегчайший вес: Чарльз Джонсон (57,15 кг) vs Бруно Силва (57,15 кг).

Средний вес: Брэд Таварес (84,36 кг) vs Эрик Андерс (84,36 кг).

Полусредний вес: Крис Кёртис (77,33 кг) vs Мыктыбек Оролбай (77,33 кг).

Лёгкий вес: Боладжи Оки (70,53 кг) vs Маноэл Соуза (70,3 кг).

Легчайший вес: Луан Ласерда (61,68 кг) vs Хешер Соса (61,46 кг).

Женский легчайший вес: Беатрис Мескита (61,46 кг) vs Монсеррат Рендон (61,23 кг).

Легчайший вес: Элайджа Смит (61,68 кг) vs Су Ёун Ёу (61,68 кг).

Женский минимальный вес: Пьера Родригес (52,61 кг) vs Сэм Хьюз (52,61 кг).