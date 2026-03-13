Главная Бокс/ММА Новости

Результаты взвешивания участников турнира UFC Fight Night 269

Результаты взвешивания участников турнира UFC Fight Night 269
Сегодня, 13 марта, состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC Fight Night 269, который состоится 15 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её результатами.

Главный кард

Главный бой вечера, полулёгкий вес: Джош Эмметт (66,22 кг) vs Кевин Вальехос (65,99 кг).
Женский минимальный вес: Аманда Лемос (52,61 кг) vs Джиллиан Робертсон (52,61 кг).

Полутяжёлый вес: Ион Куцелаба (92,98 кг) vs Умар Су (93,21 кг).
Полулёгкий вес: Андре Фили (65,99 кг) vs Хосе Дельгадо (66,22 кг).

Полулёгкий вес: Марван Рахики (66,22 кг) vs Гарри Хардвик (65,99 кг).
Тяжёлый вес: Витор Петрино (112,71 кг) vs Стивен Асплунд (120,42 кг).

Прелимы

Наилегчайший вес: Чарльз Джонсон (57,15 кг) vs Бруно Силва (57,15 кг).
Средний вес: Брэд Таварес (84,36 кг) vs Эрик Андерс (84,36 кг).

Полусредний вес: Крис Кёртис (77,33 кг) vs Мыктыбек Оролбай (77,33 кг).
Лёгкий вес: Боладжи Оки (70,53 кг) vs Маноэл Соуза (70,3 кг).

Легчайший вес: Луан Ласерда (61,68 кг) vs Хешер Соса (61,46 кг).
Женский легчайший вес: Беатрис Мескита (61,46 кг) vs Монсеррат Рендон (61,23 кг).

Легчайший вес: Элайджа Смит (61,68 кг) vs Су Ёун Ёу (61,68 кг).
Женский минимальный вес: Пьера Родригес (52,61 кг) vs Сэм Хьюз (52,61 кг).

Материалы по теме
UFC 328 — реальный турнир года. Белый дом «отдыхает»
UFC 328 — реальный турнир года. Белый дом «отдыхает»
