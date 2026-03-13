Ковингтон: в UFC несправедливо обращаются со мной. Даже в схватке с Царукяном отказали

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон критично высказался в адрес руководства промоушена, отметив, что матчмейкеры не только не обращались к нему с предложением принять какой-либо бой, но и отказали в проведении схватки по вольной борьбе со вторым номером рейтинга UFC в лёгком весе, представляющим Россию и Армению, Арманом Царукяном.

«Последние 14 месяцев я просто сижу без дела. В UFC не предложили мне ни одного, блин, боя. Я пытался провести схватку по борьбу с Арманом, но они отказали. Как это вообще возможно? Они несправедливо со мной обращаются, мне это надоело. Они издевались надо мной всю мою карьеру», — приводит слова Ковингтона портал Bloody Elbow.