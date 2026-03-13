Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ковингтон: в UFC несправедливо обращаются со мной. Даже в схватке с Царукяном отказали

Ковингтон: в UFC несправедливо обращаются со мной. Даже в схватке с Царукяном отказали
Комментарии

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон критично высказался в адрес руководства промоушена, отметив, что матчмейкеры не только не обращались к нему с предложением принять какой-либо бой, но и отказали в проведении схватки по вольной борьбе со вторым номером рейтинга UFC в лёгком весе, представляющим Россию и Армению, Арманом Царукяном.

«Последние 14 месяцев я просто сижу без дела. В UFC не предложили мне ни одного, блин, боя. Я пытался провести схватку по борьбу с Арманом, но они отказали. Как это вообще возможно? Они несправедливо со мной обращаются, мне это надоело. Они издевались надо мной всю мою карьеру», — приводит слова Ковингтона портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android