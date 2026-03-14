Царукян: Махачев защитил титул четыре раза, а я хочу шесть. Лёгкий вес — это мой дивизион

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян заявил, что его цель — побить рекорд соотечественника Ислама Махачева по количеству защит титула в категории до 70 кг.

«Ислам защищал титул четыре раза, а я хочу сделать это пять или шесть раз. Думаю, лёгкий вес — это мой дивизион», — сказал Царукян в интервью на The JAXXON Podcast.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.